Бывший нападающий лондонского «Арсенала», «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил характер и лидерские качества полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Экс-футболист также удивился критике в адрес хавбека в Англии.

«Непросто надеть футболку «Реала» с пятым номером. У него невероятный характер и правильный менталитет. Вспомните, как он играл на чемпионате мира. Не могу поверить, что в его собственной стране были люди, которые сомневались в нём. Джуд ответил всем своей игрой. Он каждый раз отвечает критикам своими поступками и выступлениями на поле», — сказал Анри в эфире CBS Sports.