Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился мнением о раскладе сил в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

— В начале сезона вы говорили, что главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство — «Краснодар». К концу первого круга сформировалась довольно плотная группа из пяти лидеров, и «Краснодар» сейчас не на самом верху. Поменялась ли ваша точка зрения?

— Думаю, что «Краснодар» отстал из-за короткой скамейки. У них играют плюс-минус 14 человек.