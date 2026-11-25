Испанский специалист Хосеп Гвардиола подтвердил, что вёл переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Италии.

«Да, я разговаривал с Италией… Это первый раз, когда я говорю об этом публично. Это была честь. Мне почти было неловко отказывать такой сборной, как Италия, такой стране, как Италия.

То, что они подумали обо мне как о человеке, который мог бы тренировать сборную Италии, — одна из величайших почестей в моей карьере. Но они обратились ко мне в тот момент, когда мне нужно было остановиться. Если бы они обратились ко мне через год или два, я, вероятно, согласился бы», — приводит слова Гвардиолы The Touchline в социальной сет