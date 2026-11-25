Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от жизни в России.

— К русскому холоду, снегу уже полностью адаптировался?

— Это было совсем не сложно. Мне нравится холод, снег, дождь. Не поверишь, но я получаю удовольствие от такой погоды! В Аргентине снег бывает только на севере, а в Буэнос-Айресе — почти никогда.

— Какие ещё различия между двумя столицами выделишь?

— Эти города в чём-то похожи. И Москва, и Буэнос-Айрес по-своему красивы. Главное отличие — безопасность. В Аргентине гораздо больше