Хавбек «Спартака» Эсекьель Барко поделился впечатлениями от игры под руководством экс-тренера красно-белых Деяна Станковича.

— Как тебе работалось с Деяном Станковичем?

— Он был моим первым тренером в «Спартаке». Деян хорошо относился ко мне, мы уважали друг друга. Но думаю, всем нам было что улучшать в эмоциональном плане. В некоторые моменты он довольно жёстко обращался с командой, но это одна из особенностей тренерской работы. Нужно просто принимать это и стараться делать всё возможное ради команды.