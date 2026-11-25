Бывший футболист Алексей Никитин оценил игру ЦСКА и перспективы команды в Фонбет Кубке России. Армейцы набрали 11 очков в групповом раунде и вышли в 1/8 финала Пути РПЛ. Соперником станет лучшая команда группы A — «Спартак» или «Оренбург». Они встретятся в четверг, 26 ноября, в Оренбурге: у красно-белых 13 очков, у соперника — 10.

«ЦСКА играет волнообразно в этом сезоне. Были очень хорошие игры, были провальные. Например, с «Локомотивом» армейцы сыграли блестяще, а в домашней игре с «Акроном» и на выезде с «Ростовом» провалились. ЦСКА не хватает стабильности, но это очень молодая команда, так что всё объяснимо. Если в Кубке армейцы пересекутся со «Спартаком», это