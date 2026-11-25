«Бавария» опубликовала заявление по ситуации с Джамалом Мусиалой

Мюнхенская «Бавария» выпустила официальное заявление по ситуации с атакующим полузащитником Джамалом Мусиалой. 22 ноября во время тренировки игрок вновь потерял сознание — это уже третий подобный случай с августа 2026 года.

«Во вторник, 24 ноября, «Бавария» Мюнхен и представители Джамала Мусиалы провели конструктивные переговоры. Здоровье игрока — главный приоритет для обеих сторон. Джамалу Мусиале будет оказана полная поддержка на всём протяжении восстановления.

В связи с многочисленными слухами, циркулировавшими в последние дни, «Бавария» и а