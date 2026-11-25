Женская команда «Локомотива» в телеграм-канале объявила об увольнении Елены Фоминой с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. При этом ЖФК «Локомотив» предложил Фоминой пост советника генерального директора.

«Елена Фомина покидает пост главного тренера ЖФК «Локомотив». Футбольный клуб «Локомотив» и главный тренер женской команды Елена Фомина завершили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

ФК «Локомотив» благодарит Елену Фомину за профессиональную деятельность и личный вклад в обеспечение работы основной женской футбольной команды клуба, успешное