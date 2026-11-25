В эти минуты идёт матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играют «Сабах» и «Барселона». Встреча проходит на стадионе «Олимпийский» в Баку. В качестве главного арбитра выступает Ник Уолш (Шотландия). На данный момент счёт 1:0 в пользу сине-гранатовых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 31-й минуте Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

В 6-м туре общего этапа «Сабах» встретится с «Вильярреалом» (8 декабря), а «Барселона» проведёт матч с «Манчестер Сити» (8 декабря).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1 (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.