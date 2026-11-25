Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что может больше не вернуться к работе в футболе.

«Не знаю, сколько ещё времени буду вне футбола, честно говоря. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Думаю, если когда-нибудь вернусь в футбол, то это произойдёт, когда я почувствую внутреннее желание и кто-то захочет меня пригласить. Тогда я вернусь. Если же этого не случится, буду спокоен. У меня за плечами много лет и матчей», – приводит слова Гвардиолы The Athletic.