Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих мечтах и целях в составе красно-белых.

«Я стараюсь жить сегодняшним днём и не заглядывать слишком далеко вперёд. Мне очень нравится быть здесь и сейчас. Следующая цель — стать чемпионом со «Спартаком». Это одно из самых больших желаний, и я очень надеюсь, что оно сбудется. Как я уже говорил, «Спартак» заслуживает того, чтобы постоянно решать высокие задачи и бороться за трофеи. А наша задача — защищать эту футболку и делать всё для клуба», — сказал Барко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 15 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице.