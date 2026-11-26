«Спортинг» и «МЮ» сыграли вничью в ЛЧ. Фернандеш и Суарес оформили дубли

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором играли лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью — 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. в качестве главного арбитра выступил Шимон Марциняк (Плоцк, Польша).

На 33-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и вывел лиссабонцев вперёд. Бруну Фернандеш на 48-й минуте забил аналогичным образом и сравнял счёт, а на 50-й минуте он оформил дубль. На 80-й минуте Суарес вернул равенство на табло. На 90+3-й у гостей за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Юри Тилеманс.

После этой игры «Спортинг» с 10 очками располагается на девятой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» с семью очками находится на 19-м месте.

В следующем туре «Спортинг» 8 декабря на выезде сыграет с «Ромой», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «РБ Лейпциг».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1. (4:3 пен.). «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.