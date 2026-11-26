«Фенербахче» с минимальным счётом обыграл «Шахтёр» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли украинский «Шахтёр» и турецкий «Фенербахче». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты турецкой команды.

На 17-й минуте нападающий «Фенербахче» Ведат Мурики открыл счёт, однако он был отменён после просмотра VAR. На 56-й минуте Мурики забил единственный гол.

В 6-м туре общего этапа «Шахтёр» встретится со словацким «Слованом» в Братиславе 9 дек