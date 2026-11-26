Лига чемпионов — 2026/2027 по футболу: результаты на 25 ноября, календарь, таблица
Сегодня, 25 ноября, прошли матчи 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги чемпионов на 25 ноября:
«Сабах» – «Барселона» — 1:4;
«Славия» Прага – «Вильярреал» — 0:1;
«Шахтёр» – «Фенербахче» — 0:1;
«Лилль» – «Бавария» — 2:1;
«Спортинг» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2;
«Брюгге» – «Ливерпуль» — 0:3;
«Интер» Милан – «Штутгарт» — 2:0;
«Атлетико» Мадрид – «Викинг» — 2:0;
«ПСЖ» – «Рома» — 2:2.
Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).