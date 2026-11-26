«ПСЖ» с Сафоновым прервал 12-матчевую победную серию во всех турнирах

«ПСЖ» прервал 12-матчевую победную серию во всех турнирах. В рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов парижане сыграли вничью с «Ромой» со счётом 2:2.

В составе «ПСЖ» в стартовом составе вышел российский голкипер Матвей Сафонов, который пропустил два гола. В нынешнем сезоне россиянин провёл 18 матчей во всех турнирах.

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» 8 декабря сыграет на выезде с «Астон Виллой». В тот же день «Рома» примет «Спортинг» на своём поле.

Парижский клуб является действующим обладателем трофея. В финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «ПСЖ» встретился с лондонским «Арсеналом». Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты французской команды — 4:3.