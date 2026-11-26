«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим саудовского «Аль-Ахли» и сборной Англии Айвана Тони. Об этом сообщает TEAMTalk.

По информации источника, футболист хочет вернуться в Европу и рассматривает несколько вариантов, а клуб из Манчестер намерен взять Тони в аренду с опцией выкупа в зимнее трансферное окно, поскольку новый наставник «красных дьяволов» Маурисио Почеттино настаивает на ещё одном футболисте на эту позицию.