Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о первом поражении команды в сезоне — от «Лилля» (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

«Первый тайм был именно таким, на какой мы рассчитывали в этой игре: мы показали свои сильные стороны, но также и некоторые слабости. В целом он был хорошим. Во втором нам попросту не удавалось найти свой ритм, а это приводит к тому, что ты уже не можешь играть с желаемой свободой, находить пространство, которое хочешь, и спокойно доводить игру до конца.

Это часть футбола, разумеется. Надо играть правильно до последней минуты. Мы старались. Вопрос не в энергии или чём-то подобном, никаких оправданий в этой связи нет. Второй гол никогда не должен был влететь в наши ворота. Но я знаком с такими ситуациями, знаю, что они означаю