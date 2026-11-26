Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о первом поражении команды в сезоне — от «Лилля» (1:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

«Исход лигачемпионской кампании сегодня решён не был. «ПСЖ» даже в топ-8 не попадал и всё равно выиграл ЛЧ дважды в новом формате. Я не пытаюсь подсластить пилюлю, но победитель Лиги чемпионов определяется не сейчас. Как бы там ни было, от поражения всё равно немного больно», — приводит слова Компани аккаунт в соцсети X Bayern & Germany.

В 6-м туре общего этапа «Лилль» сыграет на выезде с немецким «Штутгартом» 9 декабря, а днём ранее «Бавария» примет чешскую «Славию».