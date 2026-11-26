Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино высказался после ничьей со «Спортингом» (2:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027.

«Я так горжусь игроками. Это был тяжёлый матч. Мне понравилось, как команда играла на протяжении 90 минут — она проявила характер и индивидуальность. Трудно назвать матч, в котором так наказывают в моменте. Нас неоднократно наказывали в ключевых эпизодах. Сегодня мы показали, как хотим играть — и это всего лишь после недели совместной работы. Нам нужно лучше сосредоточиться, сконцентрироваться, постараться лучше восстановиться. Но такое выступление, как сегодня, — лучшее лекарство для подготовки к