Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос о тренировочном процессе в клубе. 25 ноября, железнодорожники проиграли «Ростову» (0:2) в матче Кубка России.
— Насколько сложно или легко вам сейчас тренировать «Локомотив» с учётом имеющейся у вас методической базы и обучения тренеров во время работы РФС?
— Вы не совсем правильно ставите вопрос. Я никого не обучал, я был начальником отдела образования тренеров лицензии UEFA. У нас много методистов, инструкторов — они обучают, а я организую всё это дело.
— Этот опыт никак сейчас не пригождается?
— Нет, конечно. Тут может пригодиться только тренерский опыт и игроцкий.
— Трудно или легко?
— Всегда трудно снизу наверх подниматься, а с горы быстрее опускаться. Баланс нужен, — приводит слова Овчинникова официальн