Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Сергей Овчинников ответил на вопрос о тренировочном процессе в клубе. 25 ноября, железнодорожники проиграли «Ростову» (0:2) в матче Кубка России.

— Насколько сложно или легко вам сейчас тренировать «Локомотив» с учётом имеющейся у вас методической базы и обучения тренеров во время работы РФС?

— Вы не совсем правильно ставите вопрос. Я никого не обучал, я был начальником отдела образования тренеров лицензии UEFA. У нас много методистов, инструкторов — они обучают, а я организую всё это дело.

— Этот опыт никак сейчас не пригождается?

— Нет, конечно. Тут может пригодиться только тренерский опыт и игроцкий.

— Трудно или легко?

— Всегда трудно снизу наверх подниматься, а с горы быстрее опускаться. Баланс нужен, — приводит слова Овчинникова официальн