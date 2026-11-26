Издание Le Parisien оценило игру российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027 с итальянской «Ромой» (2:2).

«Сафонов — оценка 6,5. Он ничего не мог поделать с первым голом Марио Эрмосо, когда пассивность защиты сделала его задачу невыполнимой. Также он ничего не мог сделать и с пенальти Малена (78-я минута). Однако был в его игре и безупречный сейв после другого удара Эрмосо (19-я). Также Матвей идеально сыграл на линии при ударе Кастро (51-я)», — говорится в статье.

Сафонов завершил встречу с двумя пропущенными мячами и двумя спаасениями.