Сафонов получил третью самую высокую оценку в «ПСЖ» от Sofascore за игру ЛЧ с «Ромой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил отличную оценку от портала Sofascore за свою игру в матче 5‑го тура Лиги чемпионов с «Ромой» (2:2). Оценка Сафонова составила 7,4 — это третий показатель в команде с учётом запасных.

Лучшим по оценкам в составе парижан в игре оказался отметившийся голом вингер Усман Дембеле (7,7). Чуть меньше получил португальский полузащитник Витинья — 7,5. Меньше всех в команде получил испанс