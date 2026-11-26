Стала известна оценка Сафонова от Whoscored за матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Ромой»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил низкую оценку от портала Whoscored за свою игру в матче 5‑го тура Лиги чемпионов с «Ромой» (2:2). Оценка Сафонова составила 6,3 — одна из самых низких в команде.

Лучшим по оценкам в составе парижан в игре оказался вингер Сенни Маюлу (7,3), отметившийся результативной передачей. Чуть меньше получил украинский защитник Илья Забарный, забивший гол, — 7,1. Меньше всех в команде c учётом запасных получил француз Кентен Нджанту