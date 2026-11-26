«Таких клоунских голов давно не видел». Шнякин – об ударе Фернандеша в матче ЛЧ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на курьёзный гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в матче со «Спортингом» (2:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. На 50-й минуте Фернандеш выполнил дальний удар, после чего мяч подпрыгнул и перелетел через вратаря.

«Таких клоунских голов давно на топ-уровне не видел. Жизнь сценарирует: Бруну Фернандеш приехал в родную Португалию, в гости к «Спортингу», за который провел три мощных сезона, и… И поймал землеройку. Насмерть», — написал Шнякин на своей странице в телеграм-канале.

В следующем туре «Спортинг» 8 декабря на выезде сыграет с «Ромой», «Манчестер Юнайтед» в тот же день примет «РБ Лейпциг».