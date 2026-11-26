Алисон Беккер стал первым вратарём «Ливерпуля» с голевой передачей в Лиге чемпионов

Алисон Беккер стал первым вратарём в истории «Ливерпуля», отдавшим голевую передачу в матче Лиги чемпионов УЕФА, сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X.

Алисон Беккер отметился результативной передачей в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:0). На 82-й минуте он ассистировал Александеру Исаку.

По итогам встречи «Брюгге» с девятью очками занимает 13-е место в общей таблице Лиги чемпионов. «Ливерпуль», набравший 12 очков, располагается на пятой позиции.

В шестом туре 8 декабря бельгийская команда сыграет в гостях с «Наполи», а днём позже мерсисайдцы на своём поле встретятся с «Порту».