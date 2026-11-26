Несколько владельцев абонементов на матчи «ПСЖ» заявили, что подверглись расистским оскорблениям и столкнулись с нацистскими приветствиями во время встречи с «Ромой» (2:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, болельщики, располагающиеся на трибуне стадиона «Парк де Пренс», рассказали, что со стороны гостевого сектора доносились расистские выкрики. Некоторые из них утверждают, что слышали подобные выкрики в адрес парижских фанатов со стороны итальянских болельщиков.

Другие очевидцы сообщили, что видели, как болельщики «Ромы» демонстрировали нацистские приветствия.

В «ПСЖ» заявили, что относятся к поступившим сообщениям со всей серьёзностью. Клуб проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Кроме того, представители парижан передали информацию делегатам матча.