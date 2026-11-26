Полузащитник московского «Локомотива» Михаил Щетинин высказался об исполняющем обязанности главного тренера железнодорожников Сергее Овчинникове.

«Сергей Иванович даёт веру в себя и возможность раскрепоститься, что мы всё можем. Понятно, что у него есть своё тактическое видение, он нам даёт его. Мы не можем работать без тактики и просто разговаривать. Есть план на игру и та вера в футболистов, которую даёт Овчинников. Всё это должно воплотиться в хороший результат», — сказа