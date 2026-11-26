Защитник «Локомотива» Жерзиньо Ньямси высказался об адаптации российского хавбека Алексея Батракова в «Галатасарае». Он высоко оценил адаптацию россиянина в Турции.

— Что думаете по поводу успешной адаптации Батракова в «Галатасарае»?

— Он хорошо адаптировался. Все люди рады этому. Если Батраков сам счастлив и позитивен, что я могу ещё сказать об этом? — сказал Ньямси в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Батраков перебрался в «Галатасарай» из «Локомотива» летом 2026 года. Он уже провёл за турецкую команду 15 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.