Саная: времена Халка и Витселя — далеко позади. Тогда клубы РПЛ были конкурентны в Европе

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная поделился мнением о нынешнем уровне российского футбола.

– Первая лига за последние годы стала сильнее?

– Лига эволюционировала с точки зрения продукта, инфраструктуры. Поля, условия, внимание, медийный рост – это уже довольно интересный турнир для болельщиков. Раньше это была больше региональная история. Не было такого, чтобы кто-то из другого конца России болел, например, за команду из Калининграда. Сейчас в этом плане проделана отличная работа.

– А футбол?

– Могу сказать своё мнение: уровень футбола чуть-чуть просел. Относительно, например, моего этапа игровой карьеры. Я начал в 2008-м, закончил в 2022-м. Сейчас уровень действительно