Юрген Клинсман ответил, кто из футболистов «Интера» напоминает ему себя

Бывший футболист «Интера» и сборной Германии Юрген Клинсман ответил, кто из нынешних игроков «нерадзурри» напоминает ему себя в контексте игровых характеристик.

— Есть атакующее трио: Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес. Кто из этих троих больше похож на Клинсмана?

— На первый взгляд, я бы сказал, никто. Для меня Пио скорее похож на Альдо Серену: он всегда в нужном месте, силён, грамотен в защите мяча и забивании го