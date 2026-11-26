Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная поделился мнением о работе академии футбольного клуба «Краснодар».

«Это крутая академия. Но в работе с ребятами из «Краснодара»… Да, лучшие пробиваются в первую команду. Но те, кто уезжает в регионы, не понимают, куда попали. У них культурный шок. В академии «Краснодара» просто невероятные условия. И я поражаюсь – неужели надо, чтобы всё было настолько хорошо? Классно, что есть такие возможности. Но… Парням кажется, что на протяжении всей карьеры будет всё так же. И вот они попадают во Вторую лигу. И говорят: «Вы что, вы профессиональная команда, вы не можете отвезти меня на машине, почему у меня нет повара?» Я утрирую, понятное дело, но эти ребята немного оторваны от реальности. Как будто бы более суровые условия закаляют характер», — заявил Саная в эксклюзивном ин