Юрген Клинсман: у меня до сих пор есть общий чат с моей бывшей командой U16

Бывший футболист сборной Германии Юрген Клинсман ответил, насколько значимы для него команды, за которые он выступал на начальном этапе карьеры — «Штутгартер Кикерс» и «Штутгарт».

«Я тренировался в молодёжной академии «Штутгартер Кикерс», ярым болельщиком которого являюсь. До сих пор состою в чате со своей бывшей командой U16, которая выиграла региональный чемпионат Баден-Вюртемберга. Шесть недель назад мы встречались на матче «Штутгартер Кикерс» с «Оффенбахер Кикерс» в четвёртом дивизионе, на котором присутствовало восемь тысяч зрителей! В Штутгарте я стал настоящим футболистом, и последнее моё воспоминание об этом периоде — это финал Кубка УЕФА 1989 года [со «Штутгартом»], в котором мы проиграли «Наполи». Мы могли победить, но…» — приводит слова Клинсмана La Gazzetta dello Sport.