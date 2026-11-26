Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная рассказал о нынешнем финансовом положении клуба. На данный момент команда находится на 10-м месте в турнирной таблице Лиги Pari.

– Как удалось разгрузить зарплатную ведомость? Из легионеров ушёл только Мрзляк.

– Филип, кстати, не особо нагружал зарплатный фонд. Он был в тех же рамках. Мы просто сократили количество игроков, которые были чуть выше среднего по зарплате. Взяли кого-то подешевле. В конце трансферного окна подбили цифры и увидели, что общие расходы действительно стали ниже.

– Что сейчас происходит с финансами в «Уфе»? Была налоговая задолженность, появляются и другие новости.

– По налоговой части погасили все долги. В