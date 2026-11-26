Итальянский тренер Винченцо Монтелла поделился воспоминаниями о работе в «Милане» с июня 2016-го по ноябрь 2017-го.

«Прежде всего хочу сказать, что это была моя мечта. В детстве я болел за чемпионов «Милана» и был без ума от Марко ван Бастена. Сильвио Берлускони был джентльменом, даже если порой и стремился высказать своё мнение и повлиять на тренерские решения. Он привык к команде, футболисты которой брали «Золотой мяч», а у нас такого не было. Я в шутку сказал ему, что если бы он купил мне такой, я бы тоже играл в атакующий футбол», — приводит слова Монтеллы La Gazzetta del