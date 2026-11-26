Сегодня, 26 ноября, состоятся матчи 19-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 26 ноября (время московское):

26 ноября, четверг:

17:00. «Урал» — «Арсенал» Тула;

19:00. «Нижний Новгород» — «Текстильщик».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 49 очков после 18 туров. В активе «Урала» под руководством Сергея Юрана 37 очков, клуб располагается на втором месте. Московское «Торпедо» с 35 очками занимает третью строчку. Замыкают турнирную таблицу «Енисей» (18 очков), нижнекамский «Нефтехимик» (17) и ивановский «Текстильщик» (12).