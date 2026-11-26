Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 26 ноября
Сегодня, 26 ноября, пройдут матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 26 ноября (время московское):
20:45. «Сельта» (Испания) – «Борнмут» (Англия);
20:45. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Арарат-Армения» (Армения);
20:45. «Динамо» Загреб (Хорватия) – «Байер» (Германия);
20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Лех» (Польша);
20:45. «Марсель» (Франция) – «Левски» (Болгария);
20:45. «Виктория» Пльзень (Чехия) – «Бенфика» (Португалия);
20:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Милан» (Ита