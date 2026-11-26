Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отреагировал на новости в СМИ об интересе к его персоне со стороны московского ПФК ЦСКА. Ранее появилась информация, что ЦСКА продолжает интересоваться защитником «Ростова» в преддверии зимнего трансферного окна.

— Появилась информация, что вами с лета продолжает интересоваться ЦСКА. Вам что-то известно об этом?

— В недавнем интервью меня спрашивали об этом. Знаю, что летом был интерес от ЦСКА. Не знаю, посмотрим. Мне агент ничего не говорил по этому поводу. От вас [журналистов] первый раз слышу, что перед зимним трансферным окном тоже есть интерес ко мне от этого клуба, — сказал Мелёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.