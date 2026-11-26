Полузащитник немецкой «Баварии» Йозуа Киммих высказался о ситуации с одноклубником Джамалом Мусиалой, который ранее трижды потерял сознание и получил мышечную травму. Киммих раскритиковал руководство клуба за комментарии о крупном контракте игрока. Отмечается, что зарплата Мусиалы по пятилетнему контракту составляет около € 25 млн в год.

«В целом, на ситуацию нужно смотреть с разных сторон. Я прекрасно понимаю, что для клуба это тоже непростая ситуация. Разумеется, я следил за тем, как развивалась карьера Джамала в последние два года. На Евро он был нашим двигателем, а впоследствии — самым ярким игроком. Затем он продлил контракт и получил 10-й номер — как в клубе, так и в сборной Германии. А потом случилась его первая мышечная травма.

По собственному опыту могу сказать: когда продлеваешь контракт — особенно в