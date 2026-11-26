«Динамо» — «Факел»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 ноября, состоится матч 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027 между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков (Петрозаводск). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат»