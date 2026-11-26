Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о посещаемости матчей Фонбет Кубка России после введения Fan ID.

«Печальное зрелище. Я вообще был против Fan ID, когда его вводили. Это компрометация футбола. Почему-то на хоккее, где стадионы собирают по 20 тысяч, ничего не вводят. Почему-то на футбол нужно было ввести. Я очень сомневаюсь, что это улучшило безопасность. Тем более современные стадионы оборудованы так, что позволяют показать каждое место. Даже в 2009 году у нас на «Локомотиве» была такая комната, где мониторы, можно было увидеть любое место на стадионе. Мне думается, что Fan ID немного надуманное решение и не совсем оправданное. Никто не думал, что фанаты так отреагируют, а они реагируют очень жёстко. Без фанатов на стадионе слишком тихо. Введение Fan ID ещё и в Кубке только ухудшает ситуацию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.