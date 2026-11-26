Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная назвал лучшие футбольные академии России, не включив в них футбольную школу «Краснодара».

– Какая академия сейчас лучшая в России?

– Однозначного ответа нет. Есть несколько вариантов. Первый – «Локомотив». Работают в том числе и на экспорт. Алексей Батраков уехал в Турцию. Второй – «Зенит». Поставляют футболистов по всей стране. Да, не так много представителей в основной команде, но там сумасшедшая конкуренция. Ещ