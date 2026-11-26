Анзор Саная: ты ещё не футболист даже, а в ФНЛ уже неохота играть!

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная высказался о современном поколении футболистов. Он считает, что сейчас игроки слишком избалованные.

«Они более избалованные. У них всё есть. Просто им надо создавать реалии, чтобы воспитывать спортивный дух. Маленькому мальчику не нужны 1000 бутс, 750 миллионов наименований экипировки, шикарная инфраструктура. Он всё равно не оценит это до конца. Топовые академии мира воспитывают ребят на одном-двух полях. Как мне кажется, дети не до