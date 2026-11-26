Спортдиректор «Уфы»: будем стремиться к тому, чтобы снова сыграть с «Рейнджерс»

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная высказался о возрождении уфимского футбольного клуба. Он выразил стремление вернуть команду в европейские турниры и играть с соперниками высокого международного уровня.

«Клуб меняется, перестраивается. Остался стадион «Нефтяник», который был реконструирован в период работы прошлого руководства. Да и вообще было много хорошего. Мы сейчас пишем общую историю клуба. Наступил новый этап. Будем стремиться к тому, чтобы снова сыграть с «Рейнджерс». Может, даже с «Селтиком». Или