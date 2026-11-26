Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная обозначил самых сложных соперников в Лиге Pari (Первой лиге). Он выделил «Урал» и «Нижний Новгород», но отметил общий высокий уровень сложности в Первой лиге.

«Двигаемся от матча к матчу. Команды меняются. С «Уралом» вот сложная игра была (0:3). Соперник победил по делу. Недавно встречались с «Нижним» (0:1), Николай Калинский забил в самом конце. Мы ни в чём не уступили сопернику. Гаранин на пресс-конференции отметил, что его команде было непросто. А так, каждый матч сложный по-своему. Лига плотная, все бьются», — рассказал Саная в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Симбирскому.