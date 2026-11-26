Игрок «Ростова» Мелёхин: при желании можем забраться ещё выше в турнирной таблице

Футболист «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о турнирном положении южного клуба в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Он считает, что ростовчане могут подняться ещё выше в турнирной таблице.

«При желании можем забраться ещё выше в турнирной таблице. В целом считаю, что у «Ростова» хорошие результаты на данный момент с учётом всех наших перемен в клубе», — сказал Виктор Мелёхин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.