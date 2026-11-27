Бывшая жена вратаря «Баварии» и сборной Германии Мануэля Нойера Аника Биссель сделала репост нескольких публикаций в социальных сетях на тему супружеской измены. Ранее стало известно о расставании пары, сообщает International Business Times.

40-летний футболист и 26-летняя гандболистка расстались в начале октября. Пара зарегистрировала брак в ноябре 2023 года, у них двое сыновей, младший из которых родился в начале осени. Посты появились на фоне сообщений о том, что Нойер отправился в Бразилию в компании 23-летней девушки, которая является его физиотерапевтом.

В публикациях Аники не упоминается имя вратаря, а прямых обвинений в его адрес нет. «И