Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли кто-то из новых футболистов сравниться с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Никто. Есть много хороших игроков, но пока я не представляю, что кто-то из них достигнет такого уровня, будет играть на таком высоком уровне каждые три дня в течение 15-20 лет, и я не думаю, что когда-нибудь увижу такого игрока. Есть рекорды, о которых люди говорили, что они никогда не будут побиты, но в конце концов это происходит. Рекорды Усэйна Болта тоже когда-нибудь будут побиты, но поддерживать такой уровень игры на протяжении стольких лет… Я не представляю, что кто-то это повторит», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, Гвардиола и Месси вместе работали в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. За это вр