«Интер» продлил контракт с защитником Карлосом Аугусто до 2031 года

Миланский «Интер» официально объявил о заключении нового контракта с защитником Карлосом Аугусто. Новое соглашение 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2031 года, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущий договор футболиста с «нерадзурри» истекал в июне 2028 года. Карлос Аугусто выступает за «Интер» с 2024 года.

В текущем сезоне Серии А защитник провёл 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» одержал победу над немецким «Штутгартом». Следующую игру клуб проведёт 28 ноября в рамках 13-го тура Серии А с «Дженоа».