«Это просто позор». Эшли Янг раскритиковал судейство в матче между «МЮ» и «Спортингом»

Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг раскритиковал работу арбитра в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Спортингом». По ходу матча арбитр Шимон Марциняк отменил два гола английского клуба и удалил Юри Тилеманса.

«То, как он принимал решения сегодня, — это просто позор», — приводит слова Янга Footmercato.

После этой игры «Спортинг» с 10 очками располагается на девятой строчке в с