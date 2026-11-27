Результаты матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 26 ноября

В четверг, 26 ноября, прошли матчи 5-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Лиги Европы на 26 ноября:

«Сельта» (Испания) — «Борнмут» (Англия) — 1:2;

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Арарат-Армения» (Армения) — 2:0;

«Динамо З» (Хорватия) — «Байер» (Германия) — 0:2;

«Юнион» (Бельгия) — «Лех П» (Польша) — 2:2;

«Марсель» (Франция) — «Левски» (Болгария) — 1:0;

«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Бенфика» (Португалия) — 4:0;

«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 2:4;

«Бешикташ» (Турция) — «Хапоэль Б-Ш» (Израиль) — 2:1;

«НЕК Неймеген» (Нидерланды) — «Ренн» (Франция) — 3:1;

«Лион» (Франция) — «Лиллестрем» (Норвегия) — 0:0;

«Ювентус» (Италия) — «Омония» (Кипр) — 4:1;

ОФИ (Греция) — «Андерлехт» (Бельгия) — 1:3;

«Торриенсе» (Португалия) — «Селтик» (Шотландия) — 1:2;

«Ференцварош» (Венгрия) — «Целе» (Словения) — 0:0;

«Кристал Пэлас» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 2:1;

«Спарта П» (Чехия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 2:4;

«Сандерленд» (Англия) — «Ягеллония» (Польша) — 1:1;

«Хоффенхайм» (Германия) — «Штурм» (Австрия) — 3:1.

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале минувшего розыгрыша турнира, который прошёл 20 мая 2026 года на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, английский клуб разгромил немецкий «Фрайбург» со счётом 3:0.